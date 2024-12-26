Около миллиона мужчин на Украине, годных к военной службе и находящихся на территории страны, избегают мобилизации, заявила депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк.

«Около одного миллиона мужчин избежали службы в армии, хотя не находятся за границей и не имеют инвалидности», - сказала она.

Депутат также обратила внимание на то, что ресурсов для ведения боевых действий не хватает, и в качестве решения предложила упростить механизм привлечения к службе заключенных. По словам Василевской-Смаглюк, киевскому режиму необходимо «брать ресурсы везде, откуда можно».

Напомним, ранее в Раде отмечали провальные планы по мобилизации на Украине, что делает демобилизацию в стране невозможной. Так, основную массу военнослужащих составляют солдаты без армейского прошлого. На этом фоне США предложили снизить призывной возраст до 18 лет.