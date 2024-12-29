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Путин и Алиев обсудили крушение самолета AZAL в Актау

Накануне в Кремле заявили о необходимости тщательного и прозрачного расследования причин, повлекших катастрофу самолета в Актау.
Ян Брацкий 2024-12-29 15:09:41
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили по телефону вопросы крушения пассажирского самолета в Актау. О разговоре двух лидеров сообщила пресс-служба Кремля.

«Путин и Алиев сегодня в телефонном разговоре продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний"», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, трагедия с пассажирским самолетом «Азербайджанских авиалиний» произошла утром, 25 декабря неподалеку от города Актау в Казахстане. Воздушное судно следовало из Грозного в Баку, на его борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа. Выжили 29 человек, в их числе девять россиян.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров рассказал подробности случившегося. По его данным, обстановка в небе над чеченской столицей в день трагедии была сложной. Регион атаковали украинские беспилотники, был введен план «Ковер», согласно которому всем самолетам надлежало немедленно покинуть указанное пространство. Усугублял ситуацию густой туман.

После двух безуспешных попыток посадить самолет в Грозном, капитан принял решение лететь в Актау.

#Самолет #Путин #Кремль #Президент #Алиев #AZAL
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