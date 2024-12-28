РФ, Азербайджан и Бразилия помогут расшифровать самописцы самолета AZAL

Казахстан привлечет специалистов из России, Азербайджана и Бразилии к расшифровке черных ящиков разбившегося в Актау пассажирского самолета. Об этом в ходе телефонного разговора договорились президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.

«Стороны исходят из того, что казахстанская правительственная комиссия, занимающаяся расследованием всех деталей произошедшего, привлечет к расшифровке бортовых самописцев, обнаруженных на месте авиакатастрофы, экспертов из России, Азербайджана и Бразилии», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил местному изданию Tengri news, что к расследованию причины крушения самолета в Актау привлечены 17 международных экспертов: шесть из Азербайджана, двое - от Embraer, трое - из бразильского CENIPA, еще трое - от Межгосударственного авиационного комитета, двое - от Российской Федерации. Ожидается, что к расследованию присоединится эксперт от ИКАО, сообщает издание.

Напомним, сегодня Владимир Путин созвонился со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры стран обменялись соболезнованиями по поводу трагедии в Актау и обсудили ход расследования ее причин. Президенты договорились быть в постоянном контакте. До этого Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.