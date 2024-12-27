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Росавиация: обстановка у Грозного в часы крушения в Актау была сложной

В аэропорту Грозного в это время был плотный туман, самолет дважды безуспешно пытался приземлиться в городе.
Елизавета Кондрикова 2024-12-27 14:11:56
© Фото: Isa Tazhenbayev, XinHua Globallookpress

Обстановка возле Грозного в часы крушения Embraer 190 в казахстанском Актау была сложной, в районе наблюдался плотный туман, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. В это же время украинские беспилотники пытались атаковать объекты на территории города.

«В районе аэропорта Грозный вводился режим “Ковер”, предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства», - пояснил он.

Видимость в этот момент была не более 500 метров, добавил глава Агентства. Решение лететь в аэропорт Актау было принято после того, как самолет AZAL дважды безуспешно попытался сесть в Грозном. 

Напомним, авиакатастрофа произошла в среду, 25 декабря. Борт, совершавший рейс Баку-Грозный, столкнулся с землей у казахстанского Актау. Жертвами трагедии стали 38 человек, в том числе семеро россиян.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших, а также направил в Казахстан спецборт МЧС. Накануне он доставил в Москву девятерых выживших соотечественников, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

#Самолет #крушение #грозный #Актау #росавиация #embraer 190
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