МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин и Алиев обсудили по телефону авиакатастрофу в Актау

В ходе диалога лидеры стран обсудили расследование трагедии.
Сергей Лебедев 2024-12-28 15:38:22
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Сегодня прошел телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Диалог состоялся по инициативе Москвы. Об этом днем сообщили в пресс-службе Кремля.

Руководители стран обсудили крушение самолета, летевшего из Баку в Грозный. В ходе разговора было отмечено, что, когда борт пытался зайти на посадку, чеченскую столицу атаковали украинские беспилотники.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Допрашиваются гражданские и военные специалисты, а два сотрудника Генпрокуратуры Азербайджана находятся в Грозном.

Напомним, авиакатастрофа произошла в минувшую среду утром у города Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, жертвами стали 38 из них. Среди погибших есть семеро россиян.

Ранее в Кремле призвали не строить каких-либо гипотез по причинам крушения самолета до конца расследования. А накануне глава Минтранса Казахстана раскрыл детали трагедии.

#Самолет #Ильхам Алиев #Азербайджан #Владимир Путин #Президент
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 