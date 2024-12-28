Путин и Алиев обсудили по телефону авиакатастрофу в Актау

Сегодня прошел телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Диалог состоялся по инициативе Москвы. Об этом днем сообщили в пресс-службе Кремля.

Руководители стран обсудили крушение самолета, летевшего из Баку в Грозный. В ходе разговора было отмечено, что, когда борт пытался зайти на посадку, чеченскую столицу атаковали украинские беспилотники.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Допрашиваются гражданские и военные специалисты, а два сотрудника Генпрокуратуры Азербайджана находятся в Грозном.

Напомним, авиакатастрофа произошла в минувшую среду утром у города Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, жертвами стали 38 из них. Среди погибших есть семеро россиян.

Ранее в Кремле призвали не строить каких-либо гипотез по причинам крушения самолета до конца расследования. А накануне глава Минтранса Казахстана раскрыл детали трагедии.