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Востоковед Геворгян спрогнозировала политику Грузии при Кавелашвили

Новый президент не будет хамить России, считает политолог.
Владимир Рубанов 2024-12-29 14:16:42
© Фото: Zhong Zhong XinHua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Новый президент Грузии Михаил Кавелашвили будет готов поддерживать отношения с Россией, считает политолог, востоковед Карине Геворгян.

«Хамить не будет - в этом нет никакого смысла. Во-вторых это вообще не стиль поведения этой партии. Они более зрелые ребята, давно разобравшиеся в тех тенденциях, которые в современной политике существуют», - заявила «Звезде» эксперт.

По словам Геворгян, правящая партия в Грузии - это своего рода трамписты. Неслучайно представители оппозиции говорили о том, что «бузить» можно будет до 20-го января, до инаугурации нового избранного президента США.

«По понятным причинам "Грузинскую мечту" поддержал премьер Венгрии Виктор Орбан, который незадолго до этого побывал в Мар-а-Лаго. Хамить - нет не будут, и говорить всякие глупости. По большому счету Саломе Зарубишвили в русском феномене ничего не смыслила», - заявила востоковед.

Политолог считает, что ситуация в Грузии будет колебаться между стабильностью и протестами до 20-го января. Но довольно скоро все может успокоиться.

Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии в воскресенье, 29 декабря. Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец. Ранее она не признавала Кавелашвили избранным президентом и отказывалась уходить с должности.

#сша #Дональд Трамп #Грузия #Президент #Внешняя политика #наш эксклюзив #Саломе Зурабишвили #Михаил Кавелашвили
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