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Госдума приняла поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД

Льгота по уплате штрафа будет действовать первые 30 дней со дня получения постановления.
Виктория Бокий 2024-12-12 14:47:55
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Госдума приняла поправки об увеличении размера штрафов за нарушение правил дорожного движения с 1 января 2025 года.

Так, например, штраф за вождение автомобиля в нетрезвом виде возрастет с 30 тысяч до 45 тысяч рублей. А за проезд без пристегнутого ремня безопасности - с 1 000 до 1,5 тысячи рублей. Такая же сумма приходится и за проезд на красный свет. Однако за повторное игнорирование сигнала светофора водитель заплатит 7,5 тысячи рублей.

Что касается штрафа за превышение скорости, то сейчас его минимальный размер - 500 рублей, а максимальный - 5 000 рублей. С 1 января 2025 года за такое нарушение сумма взыскания будет варьироваться от 750 рублей до 7,5 тысячи.

За езду по встречной полосе, трамвайным путям и обочинам, а также за игнорирование разметки и дорожных знаков нарушителю придется заплатить вместо полутора тысяч 2 250 рублей. Такая же сумма предусмотрена за отказ от прохождения медосвидетельствования и нарушение правил остановки.

С полутора тысяч до 2 250 рублей увеличивается размер штрафов за нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части, встречного разъезда, пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней.

Льгота по уплате штрафа будет действовать первые 30 дней со дня вынесения постановления. Такая «скидка» составит 25% вместо 50%.

#транспорт #госдума #пдд #вождение #штрафы #Нарушения ПДД
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