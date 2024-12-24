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В Социальном фонде объяснили, кто получит январские пенсии досрочно

Пенсионерам, которые получают выплату через «Почту России», принесут ее в обычные сроки.
Владимир Рубанов 2024-12-24 09:23:41
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Часть россиян досрочно получат пенсии за январь, сообщил Социальный фонд России. Это касается всех видов пенсий - страховых, социальных, накопительных, пенсий по старости и инвалидности.

До 28 декабря включительно пенсии выплатят тем, кто получает их через банк с 1 по 9 января, когда в стране будут новогодние праздники. С 10 января доставка пенсий через банки будет происходить в обычном режиме.

Пенсионерам, которые получают пенсию через «Почту России», принесут выплату за январь в обычные сроки. С 3 января почтальоны начнут разносить пенсии по домам. Они будут работать в праздничные дни января с учетом графика почтовых отделений.

Страховые пенсии за январь будут выплачены уже с учетом индексации. С 1 января их увеличат на 7,3%.

Информацию о выплате пенсий в новогодние праздники можно уточнить в банках и отделениях Почты России.

С января 2025 года Социальный фонд начнет также индексировать пенсию работающих россиян.

 

#в стране и мире #Банки #Пенсии #индексация #"Почта России" #пенсионеры #праздники #каникулы #почтальоны
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