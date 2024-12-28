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Росрыболовство подтвердило гибель дельфинов из-за разлива мазута

На данный момент уже собрано 30 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.
Карина Тазетдинова 2024-12-28 01:31:52
© Фото: Xinhua, Global Look Press

В Керченском проливе гибнут дельфины из-за разлива мазута после крушения танкеров, сообщили в Росрыболовстве.

«Пляжные зоны оказались покрыты мазутом, что привело к гибели водоплавающих птиц и дельфинов», — следует из сообщения.

Пляжные зоны оказались покрыты мазутом, негативное воздействие веществ коснулось прибрежных районов Анапы, станицы Благовещенской, Витязево и других населенных пунктов.

Ранее спасатели обнаружили еще 11 тел дельфинов в районе Новороссийска, Анапы и Джубги. Всего с 15 декабря специалисты нашли 19 тел азовок.

Экологи поставили под вопрос проведение пляжного сезона этим летом. По их словам ликвидация последствий разлива мазута может растянуться на несколько лет. На данный момент уже собрано 30 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, из которых 23 тысячи тонн вывезли на полигон.

#экология #танкеры #Керченский пролив #дельфины #Росрыболовство #мазут
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