Трамп выступил за выдачу американских виз специалистам из других стран

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за выдачу виз профессионалам из других стран. Таким образом он поддержал инициативу Илона Маска.

«Мне всегда нравились визы, я всегда был сторонником виз, поэтому они и существуют у нас, которые позволяют американским компаниям нанимать профессионалов из-за рубежа», — сказал новый глава Белого дома в беседе с The New York Post.

Ранее в своем рождественском поздравлении избранный президент США Дональд Трамп описал «плюсы» включения Канады в состав Соединенных Штатов.

Кроме того, он говорил о возвращении Панамского канала из-за высоких тарифов и покупке Гренландии для нацбезопасности США.