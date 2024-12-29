МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп выступил за выдачу американских виз специалистам из других стран

Трамп напомнил, что на его предприятиях работают люди с визами H-1B.
Карина Тазетдинова 2024-12-29 00:25:23
© Фото: ATL Eibner-Pressefoto, via www.im, GlobalLookPress

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за выдачу виз профессионалам из других стран. Таким образом он поддержал инициативу Илона Маска.

«Мне всегда нравились визы, я всегда был сторонником виз, поэтому они и существуют у нас, которые позволяют американским компаниям нанимать профессионалов из-за рубежа», — сказал новый глава Белого дома в беседе с The New York Post.

Ранее в своем рождественском поздравлении избранный президент США Дональд Трамп описал «плюсы» включения Канады в состав Соединенных Штатов.

Кроме того, он говорил о возвращении Панамского канала из-за высоких тарифов и покупке Гренландии для нацбезопасности США.

#сша #Трамп #специалисты #визы #маск #Профессионалы #H-1B
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 