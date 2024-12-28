Путин и Токаев обменялись соболезнованиями из-за авиакатастрофы в Актау

Сегодня российский президент Владимир Путин созвонился со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры двух стран обменялись соболезнованиями в связи с авиакатастрофой в Актау, сообщили в Кремле.

Также в ходе диалога было отмечено, что к расшифровке бортовых самописцев привлекут экспертов из России, Азербайджана и Бразилии.

«Работа, проводимая на территории Казахстана, будет носить объективный и прозрачный характер», - говорится в заявлении Кремля.

Президенты стран договорились быть в постоянном контакте, в том числе по вопросам расследования катастрофы.

Ранее по инициативе Москвы состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Руководители стран обсудили крушение самолета.