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Путин и Токаев обменялись соболезнованиями из-за авиакатастрофы в Актау

В ходе телефонного разговора было отмечено, что к расшифровке бортовых самописцев привлекут экспертов из России, Азербайджана и Бразилии.
Сергей Лебедев 2024-12-28 18:31:20
© Фото: Kremlin Pool, via Global Look Press

Сегодня российский президент Владимир Путин созвонился со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры двух стран обменялись соболезнованиями в связи с авиакатастрофой в Актау, сообщили в Кремле.

Также в ходе диалога было отмечено, что к расшифровке бортовых самописцев привлекут экспертов из России, Азербайджана и Бразилии.

«Работа, проводимая на территории Казахстана, будет носить объективный и прозрачный характер», - говорится в заявлении Кремля.

Президенты стран договорились быть в постоянном контакте, в том числе по вопросам расследования катастрофы.

Ранее по инициативе Москвы состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Руководители стран обсудили крушение самолета.

#Россия #Владимир Путин #Казахстан #Касым-Жомарт Токаев #Президент
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