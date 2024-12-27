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Глава Минтранса Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы под Актау

Первый сигнал от пилотов поступил из-под Ростова. Экипаж дважды пытался зайти на взлетно-посадочную полосу аэродрома Актау.
Никита Матосов 2024-12-27 00:11:53
© Фото: Isa Tazhenbayev XinHua, GlobalLookPress

Пилотам пришлось совершить две попытки посадки на взлетно-посадочную полосу аэродрома Актау перед тем, как самолет потерпел крушение. Глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев сообщил, что информация об этом поступила в диспетчерский центр Актобе из района Ростова в 10:43.

«После того, как самолет вошел в воздушное пространство Казахстана, пилот связался с диспетчером аэродрома Актау, который выполнил все необходимые процедуры для обеспечения безопасной посадки. Кроме того, службы аэропорта перевели в режим повышенной готовности», - сообщается в материале «Казинформ».

Министр отметил, что еще до пересечения границы Казахстана на самолете возникли проблемы с управлением, в частности, перестали функционировать руль высоты и элероны. Это сделало невозможным поддержание стабильного курса и высоты полета.

Диспетчер в Ростове передал информацию о намерении экипажа следовать в Актау после изучения метеоусловий. Затем поступило сообщение о взрыве кислородной системы в салоне самолета, и на месте посадки запросили медицинское оборудование для оказания помощи пассажирам. Все аварийные службы были уведомлены.

«Экипаж дважды пытался сесть на взлетно-посадочную полосу в Актау, при этом отмечалось нестабильное изменение высоты самолета, он отклонялся в сторону берега. В 11:28 связь с экипажем прервалась, и самолет столкнулся с землей», - сказал Карабаев.

Сразу же после происшествия на место прибыли спасатели аэропорта Актау, которые начали эвакуацию пассажиров.

Напомним, что пассажирский самолет, следовавший рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение в районе города Актау. За несколько минут до аварии экипаж запросил разрешение на экстренную посадку. На борту находилось 67 человек, из которых 38 погибли. Среди погибших оказались семь граждан России. Список жертв был опубликован МЧС Казахстана.

Также сообщалось, что нашли черные ящики самолета. Сейчас специалисты занимаются их расшифровкой.

#Самолет #расследование #крушение #Казахстан #Актау #жертвы
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