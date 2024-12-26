Песков призвал не выстраивать гипотез по причинам крушения в Актау

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не строить каких-либо гипотез по причинам крушения самолета в казахстанском Актау до конца расследования.

«Любой авиационный инцидент должен быть расследован консолидированными авиационными властями. И до выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно», - сказал представитель Кремля в ходе ответов на вопросы журналистов.

Он напомнил, что по итогу авиакатастрофы было начато расследование.

Столкновение самолета с землей произошло накануне утром, когда борт совершал рейс Баку - Грозный. Всего на борту находились 67 человек, жертвами стали 38 пассажиров. Ранее МЧС Казахстана опубликовало список погибших, среди них - семеро россиян.

Предварительно, причиной стало столкновение со стаей птиц. Ранее удалось найти черные ящики, специалисты проводят их расшифровку.