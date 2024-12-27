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На Кубани собрали более 30 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта

В работах на побережье участвуют более 10 тысяч специалистов и волонтеров.
Олеся Давыдова 2024-12-27 16:57:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Больше людей и техники задействовали для устранения загрязнения в Краснодарском крае. Там накануне ввели режим ЧС федерального характера. Экологи говорят, что полная ликвидация последствий разлива мазута может растянуться на несколько лет. Под вопросом оказалось проведение пляжного сезона.

Сегодня в Анапе холодно и ветрено. Но, несмотря на погоду, в работах на побережье участвуют более 10 тысяч специалистов и волонтеров. Задействовано 360 единиц техники. Собрано уже 30 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, из которых 23 тысячи тонн вывезли на полигон.

«Сейчас работа построена следующим образом: люди собирают мелкую фракцию оставшихся нефтепродуктов, а техника сгребает основные пласты, и все это вывозится», - отметил руководитель Крымского регионального отдела Всероссийского студенческого корпуса спасателей Артур Колесник.

Власти курорта наладили работу штабов по взаимодействию с волонтерами, материально техническому обеспечению, организации питания и другим направлениям. Также они будут использовать уже имеющиеся наработки и приводить их с учетом изменения статуса ЧС на федеральный уровень.

«Мы организовали патруль и помогаем людям в случае каких-то проблем со здоровьем», - рассказала волонтер Карина.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин принял в Кремле главу МЧС России Александра Куренкова. Министр доложил главе государства о мерах по ликвидации последствий разлива мазута.

#в стране и мире #Краснодарский край #МЧС #анапа #разлив #ЧС #волонтеры #ликвидация последствий #мазут
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