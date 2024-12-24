Эколог допустила, что очистка Черного моря от мазута может занять 10 лет

Очистка акватории Черного моря и его побережья от мазута может занять до 10 лет. Таким неутешительным прогнозом со «Звездой» поделилась руководитель Союза энерго-экологической безопасности Наталья Соколова.

«На мой взгляд, до лета уже ничего не очистить. Работы займут как минимум три полноценных сезона. Это оптимистичный сценарий. Реально может уйти до пяти лет, а при негативном развитии событий - до 10 лет», - предупредила Соколова.

Экологическая катастрофа поражает своими масштабами, отметила специалист. Поврежденные танкеры перевозили не только мазут, но и другие нефтепродукты, которые обладают разной плотностью. Поэтому часть из них уже осела на дно, очистить которое будет сложнее всего.

«Кроме мазута, там были бензин, дизель, остатки ветоши, пропитанной маслами. Эта смесь дает разную плотность. Пленку на поверхности собрали боновыми заграждениями и сорбентами. Тяжелые фракции опустились на дно. Там они представляют очень большую трудность для сбора. Они смешиваются с донными отложениями, фитопланктоном и водорослями. К сожалению, во время приливов этот мазут будет возвращаться», - посетовала эколог.

Штормовая погода способствует повторному загрязнению побережья. Об этом накануне рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Стоит констатировать, что по территории дна распространился мазут. Даже если сейчас задействовать огромное количество оборудованных водолазов, крайне тяжело и дорого будет все убрать. При текущих погодных условиях это становится невозможно», - отметила Соколова.

Наибольшую тревогу у специалиста вызывает судьба морских обитателей. С ее слов, в сложившихся обстоятельствах страдает вся черноморская биосистема.

«Порядка 2 000 птиц орнитологи смогли отмыть от мазута. Только в момент новой линьки они смогут поменять оперение, а после реабилитации часть птиц вернется в природу. Только до летнего периода не меньше 10 тысяч птиц могут пострадать. Крайне обеспокоены экологи ситуацией с дельфинами. Даже небольшое попадание мазута на их кожу оставляет сильнейшие ожоги», - рассказала собеседница «Звезды».

Нефтяная пленка на поверхности воды нарушила газообмен в Черном море, уточнила Соколова. В условиях дефицита кислорода морские растения гибнут.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря потерпели крушение два нефтяных танкера, перевозившие мазут. Это привело к разливу топлива и экологической катастрофе.