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На побережье Краснодарского края нашли еще 11 мертвых дельфинов

Предположительно, азовки погибли из-за острой интоксикации.
Елизавета Кондрикова 2024-12-24 11:05:05
© Фото: Delfacenter, Telegram

За прошедшие сутки спасатели обнаружили еще 11 тел дельфинов в районе Новороссийска, Анапы и Джубги, говорится в сообщении научно-экологического центра спасения дельфинов «Делфа». Предварительно, они погибли из-за острой интоксикации.

«Наш осмотр и предварительные исследования показали отсутствие признаков истощения, заболеваний, следов прилова и травм. Наиболее вероятная причина - острая интоксикация», - говорится в сводке центра в Telegram.

Уточняется, что всего с 15 декабря, когда произошел разлив мазута в Анапе, специалисты нашли 19 тел азовок. Точные причины гибели животных можно узнать только после проведения вскрытия и официальных государственных исследований, добавили в центре.

Напомним, накануне стало известно о массовом выбросе азовских дельфинов на берег на фоне чрезвычайной ситуации в регионе после разлива мазута. Подобную ситуацию с азовками, которая нехарактерна для Краснодарского края, назвали тревожной.

Разлив топлива произошел из-за аварии с двумя танкерами в Керченском проливе, власти Керчи ввели режим ЧС. Ожидается, что мазут с побережья Краснодарского края уберут к началу февраля-марта.

#в стране и мире #Краснодарский край #режим ЧС #дельфины #разлив мазута
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