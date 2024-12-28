Йеллен: США вернутся к фиксированному потолку госдолга

Соединенные Штаты 2 января вернутся к фиксированному потолку госдолга, временно отмененному в июне 2023 года. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Страна достигнет потолка с 14 по 23 января 2025 года, добавила глава ведомства.

В связи с этим, Минфин будет вынужден предпринять экстренные меры, чтобы не допустить дефолта, передает РИА Новости.

В ноябре были озвучены цифры государственного долга США. Он составляет рекордных 36 триллионов долларов. За год долг увеличился на два триллиона долларов. Такой рост опасен не только для американской, но и для мировой экономики.

Если на ситуацию с ростом государственного долга страны вовремя не отреагировать, то США рискуют обанкротиться, считает американский миллиардер Илон Маск. Новое министерство по достижению госэффективности, которое Трамп поручил возглавить Маску и бизнесмену Вивеку Рамасвами¸ сможет сократить, как минимум, 250 миллиардов долларов расходов.