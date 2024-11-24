Госдолг США обновил исторический максимум, достигнув $36 триллионов

Государственный долг США возрос до рекордных 36 триллионов долларов. Об этом сообщило Министерство финансов страны.

За год, информирует ведомство, долг увеличился на два триллиона долларов. По данным Международного валютного фонда, в 2029 году отношение госдолга к ВВП страны может составить 131,7%, а к 2032 году - превысить 140%. Такой рост опасен не только для американской, но и для мировой экономики.

За президентство Джо Байдена государственный долг Соединенных Штатов достиг рекордной отметки в 35 трлн долларов и продолжил увеличиваться. При этом, как отмечают американские СМИ, программа Дональда Трампа мало согласуется с необходимостью решать эту проблему.