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Маск пообещал сократить расходы США на $2 трлн в случае победы Трампа

По его мнению, эти средства тратятся впустую.
Карина Тазетдинова 2024-10-28 06:34:13
© Фото: Yolanda Ruiz Keystone Press Agency Globallookpress

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что сократит расходы федерального бюджета США более чем на 2 триллиона долларов в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах.

«Думаю, около 2 триллионов долларов. Все эти двойные расходы - это налоги, будь то прямые или косвенные, ваши деньги тратятся впустую», - сказал он в ходе выступления на митинге в поддержку кандидата от республиканцев.

Миллиардер пообещал убрать правительство с «шеи» и из «карманов» американцев. При этом, срок, за который ему удастся сэкономить эти деньги, он не уточнил.

Ранее Илон Маск спрогнозировал банкротство США, если правительство не уменьшит расходы.

#в стране и мире #сша #Трамп #илон маск #Бюджет #выборы США
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