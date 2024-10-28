Маск пообещал сократить расходы США на $2 трлн в случае победы Трампа

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что сократит расходы федерального бюджета США более чем на 2 триллиона долларов в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах.

«Думаю, около 2 триллионов долларов. Все эти двойные расходы - это налоги, будь то прямые или косвенные, ваши деньги тратятся впустую», - сказал он в ходе выступления на митинге в поддержку кандидата от республиканцев.

Миллиардер пообещал убрать правительство с «шеи» и из «карманов» американцев. При этом, срок, за который ему удастся сэкономить эти деньги, он не уточнил.

Ранее Илон Маск спрогнозировал банкротство США, если правительство не уменьшит расходы.