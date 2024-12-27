Маск: США станут банкротами, если не повлияют на госдолг

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что США могут обанкротиться, если не повлияют на ситуацию с ростом государственного долга страны. Так он отреагировал на публикацию букмекерской конторы Kalshi.
«Мы либо исправим это, либо де-факто станем банкротами», — написал Маск в Х.
В публикации указано, что у Соединенных Штатов серьезные проблемы с расходами. Букмекерская контора выразила мнение, что новое министерство по достижению госэффективности сможет сократить, как минимум, 250 миллиардов долларов расходов.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп доверил миллиардеру Илону Маску и бизнесмену Вивеку Рамасвами возглавить новое министерство по достижению госэффективности.
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