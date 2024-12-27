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Маск: США станут банкротами, если не повлияют на госдолг

Новое минестерство Маска и Рамасвами может сократить минимум 250 миллиардов долларов расходов.
Карина Тазетдинова 2024-12-27 01:49:47
© Фото: Grzegorz Wajda, Keystone Press Agency, Globallookpress

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что США могут обанкротиться, если не повлияют на ситуацию с ростом государственного долга страны. Так он отреагировал на публикацию букмекерской конторы Kalshi.

«Мы либо исправим это, либо де-факто станем банкротами», — написал Маск в Х.

В публикации указано, что у Соединенных Штатов серьезные проблемы с расходами. Букмекерская контора выразила мнение, что новое министерство по достижению госэффективности сможет сократить, как минимум, 250 миллиардов долларов расходов.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп доверил миллиардеру Илону Маску и бизнесмену Вивеку Рамасвами возглавить новое министерство по достижению госэффективности.

#сша #Трамп #Госдолг #маск #Вивек Рамасвами
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