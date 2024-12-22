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Российская армия освободила Красное в ДНР и Лозовую Харьковской области

Населенные пункты освободили подразделения группировок войск «Центр» и «Запад».
2024-12-22 12:11:14
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военные освободили населенный пункт Красное в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что выбить боевиков из села удалось в результате успешных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр».

Кроме того, ВС РФ освободили населенный пункт Лозовая в Харьковской области. Там националистов уничтожили бойцы группировки войск «Запад».

Напомним, накануне в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Островского в ДНР. Из села националистов выбили подразделения группировки войск «Юг».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ДНР #освобождение #Харьковская область #МО РФ
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