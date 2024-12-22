Российские военные освободили населенный пункт Красное в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что выбить боевиков из села удалось в результате успешных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр».

Кроме того, ВС РФ освободили населенный пункт Лозовая в Харьковской области. Там националистов уничтожили бойцы группировки войск «Запад».

Напомним, накануне в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Островского в ДНР. Из села националистов выбили подразделения группировки войск «Юг».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.