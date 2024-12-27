МО РФ показало водружение флага России в центре освобожденной Лозовой

Кадры с водружением российского флага в центре освобожденного населенного пункта Лозовая в Харьковской области показало Минобороны России.

Населенный пункт был взят под контроль подразделениями группировки войск «Запад». Флаг водрузили военнослужащие подразделения 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии. Они принимали участие в освобождении села.

Также сегодня сообщалось об освобождении населенных пунктов Загрызово (Харьковская область) и Ивановка (Донецкая Народная Республика). Это также стало заслугой военнослужащих из состава группировки войск «Запад».

Ранее Минобороны России показало кадры зачистки окрестностей города Угледар на территории ДНР. Боец с позывным Бояра отметил, что выявлять огневые точки неприятеля помогают беспилотники.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.