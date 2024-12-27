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МО РФ показало водружение флага России в центре освобожденной Лозовой

Населенный пункт в Харьковской области освободили подразделения группировки войск «Запад».
2024-12-27 17:00:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Кадры с водружением российского флага в центре освобожденного населенного пункта Лозовая в Харьковской области показало Минобороны России. 

Населенный пункт был взят под контроль подразделениями группировки войск «Запад». Флаг водрузили военнослужащие подразделения 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии. Они принимали участие в освобождении села. 

Также сегодня сообщалось об освобождении населенных пунктов Загрызово (Харьковская область) и Ивановка (Донецкая Народная Республика). Это также стало заслугой военнослужащих из состава группировки войск «Запад».

Ранее Минобороны России показало кадры зачистки окрестностей города Угледар на территории ДНР. Боец с позывным Бояра отметил, что выявлять огневые точки неприятеля помогают беспилотники. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#спецоперация #флаг #кадры #Лозовая #группировка запад
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