Фицо пригрозил Зеленскому серьезным конфликтом, если тот не пустит газ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил главе киевского режима Владимиру Зеленскому серьезным конфликтом, если Украина не разрешит через свою территорию транзит газа, который предназначен для Братиславы.

«Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт», - написал премьер Словакии на своей странице в социальной сети Facebook* (признана экстремистской и запрещена в России).

Фицо отметил, что Словакия оказывает Киеву помощь и рассчитывает на такое же отношение к себе. Это не должно быть исключительно «односторонним движением», указал словацкий премьер.

Ранее Роберт Фицо осудил Зеленского за отсутствие стремления к перемирию. Премьер Словакии заявил, что не понимает тех, кто спокойно рассуждает о продолжении конфликта.

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