Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, а Владимир Зеленский отвергает возможность прекращения огня. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

«У него есть какое-то представление, что он должен сначала получить все на свете, а потом возможно будет говорить о каком-то перемирии», - добавил он.

Он подчеркнул, что не понимает тех, кто спокойно рассуждает о продолжении конфликта, в котором гибнет мирное население, и призвал к необходимости подталкивать стороны конфликта к мирным переговорам.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия всегда открыта к диалогу и мирным переговорам с Украиной. Он напомнил, что из-за приезда в Киев в 2022 году тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Украина отказалась от стамбульских договоренностей.