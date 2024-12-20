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Фицо осудил Зеленского за отсутствие стремления к перемирию

Премьер Словакии отметил, что не понимает тех, кто спокойно может думать о продолжении конфликта.
Таисия Кваша 2024-12-20 04:21:06
© Фото: Christoph Soeder dpa Globallookpress

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, а Владимир Зеленский отвергает возможность прекращения огня. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

«У него есть какое-то представление, что он должен сначала получить все на свете, а потом возможно будет говорить о каком-то перемирии», - добавил он.

Он подчеркнул, что не понимает тех, кто спокойно рассуждает о продолжении конфликта, в котором гибнет мирное население, и призвал к необходимости подталкивать стороны конфликта к мирным переговорам.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия всегда открыта к диалогу и мирным переговорам с Украиной. Он напомнил, что из-за приезда в Киев в 2022 году тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Украина отказалась от стамбульских договоренностей.

#ЕС #Владимир Зеленский #Роберт Фицо #Прекращение огня
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