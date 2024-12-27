Результат налицо: как прижился в России механизм оплаты по биометрии

С современными технологиями одного взгляда достаточно, чтобы оплатить проезд в метро, карты с собой не нужны - банковская или «Тройка». Двери открываются, когда биометрия в действии. Так в Москве ездят уже 400 тысяч пассажиров. Нужно один раз зарегистрироваться в приложении, сделать фото и прикрепить карту. Несколько минут, данные обрабатываются - и вы в базе.

«Сейчас оплатить проезд по биометрии можно не только в метро. А также на всех станциях МЦК, аэроэкспрессе и речном транспорте. Банковский уровень защиты исключает вмешательства со стороны, а все данные пользователей зашифрованы и надежно защищены», - пояснила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Жанна Ермолина.

Если первые системы высчитывали расстояние между контрольными точками, например глазами и уголками губ, то сейчас помогают нейросети, которые шифруют лица в математические модели.

Оплату по биометрии в Москве запустили три года назад. Опыт переняли в Казани, Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, также готовятся в Новосибирске. В московском метро по биометрии - самый выгодный тариф. С 2 января, когда общественный транспорт подорожает, проезд будет стоить 59 рублей. Для сравнения, по «Тройке» - 63 рубля, а одна поездка по «Единому» - 75.

«В "Госуслугах" надо вбить, что тебе нужна биометрия, прийти в ближайшее отделение банка, и там тебя сфотографируют, попросят сказать несколько фраз голосом. И все. Биометрия готова. Занимает мало времени все. Через день-два у вас уже будет готова биометрия», - рассказала Анна Пимонова.

Подтверждение приходит в личный кабинет на «Госуслугах». 3D-фото и голос хранятся в государственной Единой биометрической системе. Это позволит, например, дистанционно открыть счет в банке или получить другие услуги, где нужен паспорт.

«Плюсы у биометрии - быстрый доступ к каким-то данным, проходу, оплате, телефону. Удобно. Сокращает время взаимодействия, введения паролей», - прокомментировал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Можно и покупки оплатить. Всякое бывает - карту забыли, телефон сел. Однако и у этого способа есть недостатки.

«Если сравнивать с оплатой по карте или по телефону, то относительно в данный момент немножко неудобно. Занимает много времени. Пока камера на тебя настроится, сообразит, что это ты, найдет тебя в базе данных. Это занимает время», - добавила Анна.

Также оплата по биометрии пока что есть не везде. В некоторых местах приходится доставать карту.

По лицу теперь можно получать услуги в МФЦ. Пока работает в тестовом режиме в Челябинской, Ленинградской и Липецкой областях. Паспорт с собой не нужен - камера обрабатывает запрос. Зеленая галочка - система автоматически заполняет документ. Остается только распечатать. Без паспорта можно получить или заменить водительское удостоверение, зарегистрировать машину или оформить пенсию.

«В течение 5-10 минут проходит вся биометрия, если никаких сложностей не возникнет, биометрия сдана. Отфотографировали, данные прогрузились. Все. Справки, СНИЛС, ИНН. Спокойно будем запрашивать», - рассказал главный специалист МФЦ Павел Мороков.

Некоторые говорят, что новые технологии дают нам новые возможности и позволят защитить нас от мошенников. Однако не все, даже эксперты по кибербезопасности, разделяют это мнение. Председатель Ассоциации разработчиков программных продуктов Наталья Касперская - противница биометрии. Говорит, данные могут утекать из баз. Она больше 30 лет занимается разработкой программного обеспечения.

«Любую систему взламывают. Когда ее начинают взламывать? Когда она начинает приносить выгоду злоумышленникам. Как только у нас биометрией начнут платить большие суммы, это все будет взломано», - заявила Касперская.

Украсть биометрические данные лица мошенникам не сложно. И тут мы сами виноваты, отмечает Наталья Касперская.

«Люди сами про себя выкладывают много информации - видео, фотографии, ролики какие-то. Это все можно агрегировать, человека вычленить», - пояснила она.

Между тем число регистраций в приложении «Госуслуги биометрия» с начала года выросло в восемь раз, до 470 тысяч. При желании свои данные можно удалить, уверяют разработчики. Также можно предоставить в МФЦ отказ от сбора биометрических данных. Но, как говорится, «Интернет помнит все». И здесь дело добровольное - хочешь или не хочешь, чтобы тебя знали в лицо.