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В МФЦ впервые запустили сервис оказания услуг по биометрии

По словам вице-премьера России Григоренко, посетителю достаточно будет посмотреть в камеру, установленную на рабочем месте сотрудника центра.
Глеб Владовский 2024-12-05 09:58:47
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

В челябинском МФЦ запустили первый сервис по предоставлению услуг по биометрии. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Григоренко.

По его словам, посетителю достаточно будет посмотреть в установленную на рабочем месте сотрудника центра камеру. После этого автоматически формируется предзаполненное заявление на оказание той или иной услуги. 

«По итогам пилота будем масштабировать сервис и на другие регионы страны... Это повысит скорость обслуживания посетителей и упростит процесс получения услуг», - приводит его слова RT.

Уточняется, что использование биометрии является добровольным. Кроме того, аналогичный эксперимент до конца года проведут в Ленинградской и Липецкой областях.

#Россия #в стране и мире #мфц #биометрия #мои документы
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