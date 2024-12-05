В МФЦ впервые запустили сервис оказания услуг по биометрии

В челябинском МФЦ запустили первый сервис по предоставлению услуг по биометрии. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Григоренко.
По его словам, посетителю достаточно будет посмотреть в установленную на рабочем месте сотрудника центра камеру. После этого автоматически формируется предзаполненное заявление на оказание той или иной услуги.
«По итогам пилота будем масштабировать сервис и на другие регионы страны... Это повысит скорость обслуживания посетителей и упростит процесс получения услуг», - приводит его слова RT.
Уточняется, что использование биометрии является добровольным. Кроме того, аналогичный эксперимент до конца года проведут в Ленинградской и Липецкой областях.
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