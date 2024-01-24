На четырех станциях МЦД появилась система оплаты проезда по биометрии

В Москве на четырех станциях МЦД установили оборудование для оплаты проезда по биометрии. Об этом говорится в Telegram-канале столичного Дептранса.

Речь идет о «Нахабино», «Зеленограде-Крюково», «Лихоборах» и «Площади трех вокзалов».

Уточняется, что начать тестировать систему на Московских центральных диаметрах планируется в первом квартале этого года.

«В первом этапе тестирования примут участие сотрудники Транспортного комплекса Москвы. Далее пригласим к участию пассажиров», - сообщили в Дептрансе.

Глава департамента Максим Ликсутов отметил, что развитие системы «оплаты по лицу» даст возможность пассажирам комфортно и быстро совершать пересадки в едином транспортном пространстве.