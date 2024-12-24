Касперская перечислила риски использования биометрии

С точки зрения информационной безопасности трудно назвать плюсы активного использования биометрии, заявила «Звезде» председатель Ассоциации разработчиков программных продуктов Наталья Касперская. Эти данные могут украсть и создать с их помощью подставную личность, которая сможет, например, проводить платежи или обращаться к другим людям.

«Минусы очевидны - это информация, которая собирается со всех граждан. Она идет в базы, они где-то хранятся, из баз постоянно происходят утечки. Я 30 лет занимаюсь информационной безопасностью. И я еще не видела систем, которые нельзя было бы взломать. Когда взламывают систему? Когда она начинает приносить выгоду злоумышленникам. Как только у нас биометрией начнут платить большими суммами - я вас уверяю, это все будет взломано», - сказала Касперская.

Вторая проблема безопасности, связанная с биометрией, - это использование дипфейков. То есть копирование человека на очень высоком уровне с помощью систем искусственного интеллекта.

«И пока что делать с дипфейками, никто на самом деле не понимает. Если мы говорим про биометрию лицом и походкой, то самая уязвимая категория - та, которая имеет много видео. Актеры, политики - люди, которые публично выступают. Будут ли эти лица использованы для кражи - я думаю, что это вопрос времени. Были случаи, когда от имени человека выступали с какими-то заявлениями. Если вы общаетесь с человеком через экран, вы не знаете, с кем вы общаетесь. Может, это дипфейк», - отметила эксперт.

Украсть биометрические данные, особенно лицо, несложно, рассказала эксперт. Люди сами выкладывают много разной биометрической информации о себе. Видео и фотографии можно агрегировать, вычленить из них данные и сделать имитацию человека. Такую подставную личность создают на экране или делают куклу, на которую натягивают созданное с помощью искусственного интеллекта лицо и потом показывают его в камеру.

Использование перчаток с отпечатками было известно даже в доцифровые времена, добавила Касперская.

Биометрия используется для аутентификации, напомнила эксперт. Есть много способов аутентификации. Например, карточки, которые выдаются на вход. Их можно украсть, потерять, как и любой ключ. Еще один пример - паспорта, их тоже подделывают. Любая технология имеет ограничения по использованию, подчеркнула Касперская. По ее словам, несправедливо и неправильно говорить, что биометрия - это решение всех проблем.