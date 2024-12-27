Парламент Южной Кореи проголосует за импичмент и.о. президента

Оппозиционная Объединенная демократическая партия Южной Кореи собирается вынести предложение об импичменте и.о. президента страны Хан Док Су. Сегодня планируется провести всеобщее голосование на пленарном заседании.

Ранее глава страны отказался одобрить назначение конституционных судей. Член палаты представителей Пак Чан Дэ после этого заявил, что у Хан Дак Су нет желания защищать Конституцию.

«Стало ясно, что у него нет ни квалификации, чтобы исполнять обязанности президента, ни желания защищать Конституцию», — сказал он во время выступления.

Напомним, что президент Южной Кореи Юн Сок Ель 3 декабря объявил о введении чрезвычайного военного положения. После голосования парламента он отменил свое решение и отозвал армию. Прокуратура Республики Корея объявила президента подозреваемым по делу о мятеже против государственного строя.