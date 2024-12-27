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WP: боевики ВСУ рассказали о своем низком моральном духе

По словам украинских военнослужащих, ситуация становится только хуже.
Никита Матосов 2024-12-27 02:40:21
© Фото: Nina Liashonok Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Боевики ВСУ рассказали изданию The Washington Post о серьезных проблемах с пехотой. Настрой среди солдат резко упал, а ситуация с каждым днем лишь усугубляется.

«Настроения нет... Моральный дух постоянно снижается, становится хуже. Там, где мы раньше говорили о победе, теперь всё неопределенно», – отметил заместитель командира батальона 33-й механизированной бригады Украины Кирилл в разговоре с The Washington Post .

Оператор БПЛА Денис сообщил, что в его бригаде фактически полностью отсутствует пехота: на данный момент остались только два старших пехотинца, обоим за 50 лет.

Падение морального состояния украинских боевиков связано и с опасениями, что после переизбрания Дональда Трампа Запад может существенно сократить поставки вооружения. В газете также говорится, что каждый пятый военнослужащий дезертирует с передовой.

Ранее США рекомендовали снизить возраст призывников до 18 лет. В Соединенных Штатах считают, что для успеха ВСУ важнее именно человеческие ресурсы, чем вооружение. Депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход сообщила, что в настоящее время в стране не будет происходить демобилизация из-за неудачных мобилизационных планов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что снижение возраста призыва приведет к исчезновению Украины. По ее мнению, такой исход может быть интересен союзникам Киева.

#Украина #сша #ВСУ #моральный дух
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