Демобилизация украинских военнослужащих не будет проводиться, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. Причина - провальные планы по мобилизации, отметила она.

«Мы не выполняем те планы мобилизационные, которые есть на сегодня, поэтому демобилизация для главкома будет просто критической, потому что ребят на передовой, по его словам, некем заменить», - заявила Скороход.

По ее словам, основную массу в рядах ВСУ на фронте сейчас занимают мобилизованные, которые не имели армейского прошлого, а офицеры «почти не воюют». К тому же, их нельзя понижать в должности, передает слова депутата Рады РИА Новости.

Вопрос мобилизации на Украине в США назвали критически важным. Из-за большой нехватки людей на передовой Вашингтон призвал Киев снизить призывной возраст до 18 лет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что снижение возраста мобилизации украинцев по требованию Запада приведет к тому, что от Украины ничего не останется. Она предположила, что именно это союзникам киевского режима и нужно.

Сейчас на Украине проводится тотальная мобилизация. Людей хватают и похищают прямо на улице. Все мужское население «вычищают» даже из самых отдаленных поселков. Однако, несмотря на все усилия территориальных центров комплектования, в рядах ВСУ остро ощущается нехватка личного состава.