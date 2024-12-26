МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Раде заявили, что на Украине не будут проводить демобилизацию

Демобилизация для украинской армии будет критической, так как не выполняются планы по мобилизации - на передовой просто некому воевать, подчеркнула депутат Рады Анна Скороход.
Ирина Егорова 2024-12-26 00:27:02
© Фото: Cover Images Keystone Press Agency, Global Look Press

Демобилизация украинских военнослужащих не будет проводиться, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. Причина - провальные планы по мобилизации, отметила она.

«Мы не выполняем те планы мобилизационные, которые есть на сегодня, поэтому демобилизация для главкома будет просто критической, потому что ребят на передовой, по его словам, некем заменить», - заявила Скороход.

По ее словам, основную массу в рядах ВСУ на фронте сейчас занимают мобилизованные, которые не имели армейского прошлого, а офицеры «почти не воюют». К тому же, их нельзя понижать в должности, передает слова депутата Рады РИА Новости.

Вопрос мобилизации на Украине в США назвали критически важным. Из-за большой нехватки людей на передовой Вашингтон призвал Киев снизить призывной возраст до 18 лет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что снижение возраста мобилизации украинцев по требованию Запада приведет к тому, что от Украины ничего не останется. Она предположила, что именно это союзникам киевского режима и нужно.

Сейчас на Украине проводится тотальная мобилизация. Людей хватают и похищают прямо на улице. Все мужское население «вычищают» даже из самых отдаленных поселков. Однако, несмотря на все усилия территориальных центров комплектования, в рядах ВСУ остро ощущается нехватка личного состава. 

#Украина #Киев #ВСУ #рада #мобилизация #демобилизация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 