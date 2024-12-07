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Захарова: Украина исчезнет из-за снижения возраста мобилизации

Мария Захарова предложила Западу переформулировать фразу «победа Украины» на «спасение».
Марина Крижановская 2024-12-07 02:51:15
© Фото: Roman Naumov URA.RU Globallookpress

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что снижение возраста мобилизации украинцев по требованию Запада приведет к тому, что от Украины ничего не останется. Она предположила, что именно это союзникам киевского режима и нужно.

«Что касается "победы Украины", то западникам лучше формулировать свою заботу об остатках этого государства словом "спасение", для чего необходимо прекратить поставки вооружений киевскому режиму и не допустить снижения возраста мобилизации украинцев. В ином случае от Украины и ее граждан Запад ничего не оставит. Хотя, возможно, именно такой исход натовцам и нужен», - написала дипломат в своем телеграм-канале.

Кроме этого, Захарова обратила внимание на слова главы норвежского МИД Эспена Барта Эйде, призвавшего обеспечить победу Украины после того, как выступил его российский коллега Сергей Лавров.

Эйде обвинил Россию в нарушении принципов Хельсинкского заключительного акта и Устава ООН, на что Захарова спросила, где был этот международно-правововой документ, когда США и НАТО бомбили Югославию и организовывали госпереворот на Украине.

«Варианты ответа: А. Забыли. Б. Не знаем. В. Там же, где и Устав ООН, - в забвении», - прокомментировала Захарова выступление норвежского министра.

Острая нехватка живой силы для ведения боевых действий вынуждает Вашингтон все сильнее давить на Киев, чтобы решились на снижение мобилизационного возраста.

Недавно Рада в первом чтении приняла поправки в закон, который напрямую коснется женщин, в частности, прошедших базовую военную подготовку украинок. Они автоматически становятся на военный учет и подлежат мобилизации. Депутат рады Дмитрий Разумков осудил коллег за закон о мобилизации женщин.

#в стране и мире #Украина #Мария Захарова #Запад #МИД РФ #мобилизация #снижение возраста
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