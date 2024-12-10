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Юноши в обмен на танки: к чему приведет требование США мобилизовать 18-летних

В то время, как США требует от Украины забирать на фронт вчерашних подростков, Киев настаивает на поставке оружия.
Наталья Жадко 2024-12-10 20:06:15
© Фото: Mihir Melwani Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Прошло чуть меньше недели с момента, когда США в очередной раз призвали украинские власти снизить возраст призывников с 25 до 18 лет. В Вашингтоне считают, что для успехов ВСУ необходимо не столько оружие, сколько живая сила.

Киев еще пытается сопротивляться указаниям Белого дома, называя главной проблемой ВСУ нехватку оружия, а не личного состава. Однако на Западе будто предчувствовали попытки Украины отказаться от снижения возраста призывников. Перед тем, как вновь надавить на «больное», Пентагон объявил о 22 пакете военной помощи Киеву, куда вошли боеприпасы для ракетных систем, беспилотников и запчасти для обслуживания техники.

Статистика рождаемости и смертности на Украине совсем не утешительная. В этом году количество смертей превысило число родившихся в три раза: меньше, чем за полгода родилось 87 тысяч человек, а умерло 250 тысяч.

Дезертирство – еще один показатель того, что желания воевать у украинцев всё меньше и меньше. Их уже не пугает уголовная ответственность, выбор делают в пользу тюрьмы, а не окопа.

В начале года киевский режим озвучивал план – мобилизовать 200 тысяч человек. На фоне успешного продвижения российской армии такого количества будет явно не достаточно. Вероятнее всего, призыв Запада забирать на фронт с 18 лет прозвучит совсем иначе, а Киев согласиться менять вчерашних подростков на американские танки и снаряды.

#Украина #сша #Киев #Вашингтон #призывники #подростки #мобилизация
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