Российские моряки с сухогруза Ursa Major вылетели из Мадрида в РФ

Сегодня российские моряки, выжившие при крушении сухогруза Ursa Major, вылетели из Мадрида в Россию. Об этом вечером сообщили в посольстве РФ в Испании.

«Накануне в консульском отделе посольства им были оформлены все необходимые документы», - отметили в дипломатическом представительстве.

Напомним, корабль затонул 23 декабря в Средиземном море. Происшествие случилось в водах между Испанией и Алжиром. Спастись удалось 14 морякам. Два члена экипажа числятся пропавшими без вести.

Согласно заявлению компании-судовладельца, причиной крушения мог стать теракт. Сейчас в причинах случившегося разбираются следователи.

Уже сегодня стало известно, что судно Oslo Carrier 3 отказалось принять на свой борт терпящих бедствие моряков с Ursa Major. Такой поступок норвежцы объяснили тем, что на помощь направлялся другой корабль. В Кремле произошедшее назвали вопиющим случаем, заслуживающим тотального порицания.

В разговоре с телеканалом «Звезда» президент Ассоциации морского права России Константин Краснокутский отметил, что отказ помочь тонущим является беспрецедентным. По его словам, подобные действия могут обернуться для норвежцев уголовной ответственностью.