Ассоциация морского права: норвежскому капитану грозит дело из-за Ursa Major

Отказ капитана норвежского судна прийти на помощь россиянам с терпящего бедствие сухогруза Ursa Major является беспрецедентным. Таким мнением со «Звездой» поделился президент Ассоциации морского права России Константин Краснокутский.

«Совершенно невероятно, когда капитан одного судна отказывает в помощи терпящим бедствие. Дело в том, что Россия, Норвегия, да и большинство других стран мира являются членами Конвенции ООН по морскому праву. Эта конвенция закрепляет обязанность оказывать помощь терпящим бедствие на воде», - рассказал Краснокутский.

Подобные действия могут обернуться для норвежских моряков уголовной ответственностью, предупредил Краснокутский.

«Например в УК РФ это 279-я статья. Такие же точно статьи есть в норвежском УК и в законодательстве других стран. Возможно, как заявляет норвежский судовладелец, какое-то другое судно направлялось на помощь. Капитаны находящихся поблизости судов могли принять решение, кто ближе и сможет быстрее оказать помощь», - добавил президент Ассоциации морского права России.

Ранее инцидент прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия норвежского капитана вопиющими и заслуживающими тотального порицания.

Напомним, российский сухогруз ушел на дно Средиземного моря между Испанией и Алжиром. Капитан норвежского судна Oslo Carrier 3 отказался принимать на борт россиян, сославшись на то, что к ним направляется испанский спасательный корабль, действующий в этой части акватории.