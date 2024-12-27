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Ассоциация морского права: норвежскому капитану грозит дело из-за Ursa Major

Президент Ассоциации морского права России Константин Краснокутский заявил, что действия норвежского капитана противоречат Конвенции ООН.
Ян Брацкий 2024-12-27 15:56:52
© Фото: Telegram/oboronlogistika © Видео: ТРК «Звезда»

Отказ капитана норвежского судна прийти на помощь россиянам с терпящего бедствие сухогруза Ursa Major является беспрецедентным. Таким мнением со «Звездой» поделился президент Ассоциации морского права России Константин Краснокутский.

«Совершенно невероятно, когда капитан одного судна отказывает в помощи терпящим бедствие. Дело в том, что Россия, Норвегия, да и большинство других стран мира являются членами Конвенции ООН по морскому праву. Эта конвенция закрепляет обязанность оказывать помощь терпящим бедствие на воде», - рассказал Краснокутский.

Подобные действия могут обернуться для норвежских моряков уголовной ответственностью, предупредил Краснокутский.

«Например в УК РФ это 279-я статья. Такие же точно статьи есть в норвежском УК и в законодательстве других стран. Возможно, как заявляет норвежский судовладелец, какое-то другое судно направлялось на помощь. Капитаны находящихся поблизости судов могли принять решение, кто ближе и сможет быстрее оказать помощь», - добавил президент Ассоциации морского права России.

Ранее инцидент прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия норвежского капитана вопиющими и заслуживающими тотального порицания.

Напомним, российский сухогруз ушел на дно Средиземного моря между Испанией и Алжиром. Капитан норвежского судна Oslo Carrier 3 отказался принимать на борт россиян, сославшись на то, что к ним направляется испанский спасательный корабль, действующий в этой части акватории.

#Россия #ООН #норвегия #наш эксклюзив #Морское право #Ursa Major
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