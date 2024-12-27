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Куренков доложил Путину о мерах после разлива мазута в Черном море

Введение режима ЧС федерального значения позволит пострадавшим регионам получить поддержку и необходимое финансирование для скорейшей ликвидации последствий разлива мазута.
Ян Брацкий 2024-12-27 14:54:07
© Фото: Kremlin.ru

Президент Владимир Путин принял в Кремле главу МЧС РФ Александра Куренкова. Министр доложил главе государства о мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации федерального значения в Краснодарском крае.

Кроме того, Путин и Куренков обсудили деятельность подразделений ведомства, сообщили в Кремле.

Ранее Куренков объяснил необходимость введения ЧС федерального уровня на черноморском побережье. Этот режим позволит пострадавшим от экологической катастрофы субъектам получить необходимое финансирование и поддержку федерального центра для ликвидации последствий. Обстановка в регионе находится под контролем, уточнил он.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, перевозившие мазут. В результате проверки Минтранса РФ выяснилось, что суда не имели права выходить в море.

В результате крушения произошла утечка топлива. В акватории Черного моря оказалось порядка 4 000 тонн мазута. Небольшую его часть удалось собрать на побережье. Остальное осело на дно.

#Краснодарский край #Путин #Кремль #Президент #МЧС России #мазут #Куренков
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