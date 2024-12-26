Куренков объяснил смысл режима ЧС федерального уровня из-за разлива мазута

Федеральный уровень ЧС после разлива мазута в Черном море поможет пострадавшим субъектам получить нужное финансирование из резервного фонда правительства, объяснил глава МЧС Александр Куренков.

«Это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства», - сказал он.

Куренков предложил должностным лицам активно включиться в работу по ликвидации последствий ЧС, а также подчеркнул, что обстановка находится на особом контроле.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера. В результате, по предварительным оценкам, в акватории Черного моря оказалось около 4 000 тонн мазута.

Утечка нефтепродуктов распространилась на сотни квадратных километров. Мазут выносит на пляжи черноморского побережья. Последствия ликвидируют волонтеры со всей России. Экологи предупреждают, что быстро устранить последствия разлива мазута не получится. Полная очистка акватории Черного моря, его дна и прибрежной полосы может занять до 10 лет.