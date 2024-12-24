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Минтранс РФ: затонувшие в Керчи танкеры не имели права выходить в море

Минтранс РФ сообщил, что несколько нефтяных танкеров не были включены в лицензию на перевозку опасных грузов по морю.
Ян Брацкий 2024-12-24 20:43:07
© Фото: Mohammed Mohammed XinHua Global Look Press © Видео: Telegram/Mintrans_Russia

Оба танкера, потерпевшие крушение в Керченском проливе, не имели права находиться в акватории из-за сезонных ограничений на плавание. К такому выводу пришли специалисты Ространснадзора в ходе проверки.

«В ходе проверки Ространснадзора установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории», - говорится в сообщении в Telegram-канале Минтранса РФ.

С момента аварии нефтяных танкеров были обследованы более 170 квадратных километров акватории. С поверхности воды остатки мазута и нефтепродуктов убирают с помощью боновых заграждений и специального сорбента. В районе аварийно-спасательных работ находятся 19 судов, отметили в ведомстве.

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера. Причиной крушения стал шторм. Суда перевозили около 9,2 тонн мазута, около половины груза попало в море.

Сейчас на уборке побережья задействованы сотни специалистов и волонтеров. Загрязненный мазутом грунт собирают вручную и с помощью тяжелой техники. Мешки с песком доставляют на специальную перевалочную площадку в промзоне Анапы, после чего отвозят на предприятия для утилизации.

#танкеры #Керченский пролив #минтранс рф #мазут #Ространснадзор #Керч
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