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На месте крушения самолета в Актау найден черный ящик

Черными ящиками называют бортовые самописцы, которые фиксируют переговоры экипажа и все параметры полета воздушного судна.
Ян Брацкий 2024-12-25 19:54:50
© Фото: Kazakhstan EMERCOMvia Global Look Press

На месте авиакатастрофы в Актау найден черный ящик рухнувшего самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Об этом сообщило агентство Казинформ.

«Черный ящик разбившегося самолета найден, сообщил представитель транспортной прокуратуры», - сообщает агентство.

Напомним, воздушное судно летело из Баку в Грозный, но после инцидента в воздухе экипаж принял решение уйти на запасной аэродром в Актау.

В Росавиации ранее сообщили, что возможной причиной этого решения могло стать столкновение со стаей птиц.

На борту самолета находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана выжили 29 человек. К этому часу в списках погибших 38 фамилий. Медики продолжают бороться за жизни и здоровье пострадавших.

#Катастрофа #Самолет #Актау #черный ящик
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