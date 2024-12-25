На месте крушения самолета в Актау найден черный ящик

На месте авиакатастрофы в Актау найден черный ящик рухнувшего самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Об этом сообщило агентство Казинформ.

«Черный ящик разбившегося самолета найден, сообщил представитель транспортной прокуратуры», - сообщает агентство.

Напомним, воздушное судно летело из Баку в Грозный, но после инцидента в воздухе экипаж принял решение уйти на запасной аэродром в Актау.

В Росавиации ранее сообщили, что возможной причиной этого решения могло стать столкновение со стаей птиц.

На борту самолета находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана выжили 29 человек. К этому часу в списках погибших 38 фамилий. Медики продолжают бороться за жизни и здоровье пострадавших.