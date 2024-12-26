Спецборт МЧС с пострадавшими под Актау россиянами вылетел в Москву

Спецборт МЧС России Ил-76 доставит из Актау в Москву девять россиян, пострадавших при крушении пассажирского самолета Embraer 190, сообщили в пресс-службе ведомства. На борту в том числе находится один ребенок.

«Санитарный рейс выполняется по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова во взаимодействии с МИД России», - говорится в сообщении министерства в Telegram.

По данным экстренных служб, состояние выживших оценивается как тяжелое, однако им разрешена транспортировка. С родственниками пассажиров работают психологи министерства, добавили в МЧС.

Напомним, трагедия произошла накануне под казахстанским Актау, борт совершал рейс Баку - Грозный. Всего на борту находились 67 человек, из них погибли 38, в том числе семеро россиян. Предварительно, причиной аварии могло стать столкновение со стаей птиц.

Сегодняшний день, 26 декабря, объявлен траурным в Азербайджане. Ранее российский лидер выразил соболезнования родным и близким погибших.