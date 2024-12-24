СК возбудил дело после крушения сухогруза Ursa Major в Средиземном море

Уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшее смерть двух и более человек, возбуждено после крушения сухогруза Ursa Major в Средиземном море. Об этом сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Следователями возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта в акватории Средиземного моря», - говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, трагедия произошла накануне на судне под российским флагом. Инцидент привел к его затоплению.

«Экипаж корабля покинул борт на спасательной шлюпке и сообщил о произошедшем спасательным службам», - отметили в ведомстве.

Остается неизвестной судьба двух членов команды. Организован комплекс всех необходимых следственных действий, чтобы установить истинные причины случившегося.

Ранее МИД России сообщил, что возможной причиной инцидента мог стать взрыв в машинном отделении Ursa Major. С борта потерявшего ход корабля спасли 14 человек.

Накануне испанское издание El Español писало, что сухогруз Ursa Major направлялся из Санкт-Петербурга во Владивосток, где его прибытия ожидали 22 января. На месте крушения работают спасатели и катера ВМС Испании.