МВД Сирии: 14 сотрудников погибли в столкновениях с администрацией Асада

Четырнадцать сотрудников МВД временного правительства Сирии погибли в результате столкновений с силами администрации экс-президента страны Башара Асада. Сторонники бывшего главы государства устроили засаду в провинции Тартус.

Еще десять человек получили ранения, передает сирийское новостное агентство SANA.

Напомним, что 8 декабря в Сирии произошла смена власти - Башар Асад в результате усилившихся боевых действий с повстанцами оставил президентский пост и покинул страну. Вместе с семьей он прибыл в Россию, которая предоставила ему убежище.

Сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и начала формирование переходных органов власти. Временный кабинет министров проработает до марта 2025 года. В него вошли несколько министров из «правительства спасения», созданного сирийской оппозицией в противовес официальному Дамаску.

По словам исполняющего обязанности главы кабмина Мухаммеда аль-Башира главной задачей переходного правительства Сирии станет предотвращение распада государства.