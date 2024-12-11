SANA: временный кабмин Сирии займется предотвращением ее распада

Главной задачей переходного правительства Сирии станет предотвращение распада государства. Об этом заявил исполняющий обязанности главы кабмина Мухаммед аль-Башир.

«В задачи временного правительства входит контроль безопасности, поддержание стабильности государственных институтов и обеспечение того, чтобы государство не распалось», - цитирует его агентство SANA.

Также временный кабмин займется предоставлением базовых услуг населению Сирии до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство страны.

По словам аль-Башира, предыдущий опыт управления провинцией Идлиб и кадровая работа должны помощь временному кабмину на первых этапах.

Напомним, ранее Мухаммед аль-Башир заявил о завершении формирования временного кабинета министров. Он проработает до марта 2025 года. В него вошли несколько министров из «правительства спасения», созданного сирийской оппозицией в противовес официальному Дамаску.