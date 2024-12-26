МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Аналитик назвал маловероятными штрафы за использование VPN в России

Такие сервисы используют для работы, объяснил Эльдар Муртазин.
Владимир Рубанов 2024-12-26 13:58:12
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Штрафовать россиян за использование VPN-сервисов проблематично, потому что часто такие сервисы используют по служебной необходимости, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Сегодня VPN используется зачастую не для доступа к заблокированным ресурсам. Для россиян блокируют ресурсы обновления драйверов, загрузку новых приложений и т. д. Многие используют VPN для работы. Я не очень понимаю, как штрафовать людей за использование в рабочих целях. Это маловероятная история», - сказал эксперт.

При этом опасно пользоваться служебной техникой для каких-то личных нужд, предупредил Муртазин.

«Часто люди входят в свой Telegram-аккаунт, другие аккаунты на корпоративном компьютере. Я не рекомендую это делать. Личное оставьте своему телефону, планшету, личному компьютеру, а на рабочем компьютере сидите в рабочих чатах, переписках и так далее. Если вы будете добавлять свои личные аккаунты на корпоративный ПК, возможна утечка этих данных», - сказал аналитик.

Ранее СМИ сообщили, что не исключено введение штрафов за использование VPN и других сервисов обхода блокировок. В декабре появился проект приказа, который обязывает операторов связи предоставлять Роскомнадзору данные о пользователях, посещающих заблокированные сайты.

В 2024 году в России вступил в силу запрет на популяризацию сервисов для обхода блокировок, а также на распространение информации о VPN-сервисах. Исключение действует только для сведений о VPN для защищенного удаленного доступа.

В 2024 году в РФ заблокировано около двух сотен нарушающих закон VPN-сервисов. В то же время использование VPN в России законодательно не запрещено.

#интернет #роскомнадзор #vpn #наш эксклюзив #штрафы #удаленный доступ #блокировки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 