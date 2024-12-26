Аналитик назвал маловероятными штрафы за использование VPN в России

Штрафовать россиян за использование VPN-сервисов проблематично, потому что часто такие сервисы используют по служебной необходимости, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Сегодня VPN используется зачастую не для доступа к заблокированным ресурсам. Для россиян блокируют ресурсы обновления драйверов, загрузку новых приложений и т. д. Многие используют VPN для работы. Я не очень понимаю, как штрафовать людей за использование в рабочих целях. Это маловероятная история», - сказал эксперт.

При этом опасно пользоваться служебной техникой для каких-то личных нужд, предупредил Муртазин.

«Часто люди входят в свой Telegram-аккаунт, другие аккаунты на корпоративном компьютере. Я не рекомендую это делать. Личное оставьте своему телефону, планшету, личному компьютеру, а на рабочем компьютере сидите в рабочих чатах, переписках и так далее. Если вы будете добавлять свои личные аккаунты на корпоративный ПК, возможна утечка этих данных», - сказал аналитик.

Ранее СМИ сообщили, что не исключено введение штрафов за использование VPN и других сервисов обхода блокировок. В декабре появился проект приказа, который обязывает операторов связи предоставлять Роскомнадзору данные о пользователях, посещающих заблокированные сайты.

В 2024 году в России вступил в силу запрет на популяризацию сервисов для обхода блокировок, а также на распространение информации о VPN-сервисах. Исключение действует только для сведений о VPN для защищенного удаленного доступа.

В 2024 году в РФ заблокировано около двух сотен нарушающих закон VPN-сервисов. В то же время использование VPN в России законодательно не запрещено.