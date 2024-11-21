РКН запретит распространение информации о VPN-сервисах

Роскомнадзор запретит распространение информации о VPN-сервисах в целях обхода блокировок интернет-ресурсов. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что запрет не коснется информации о сервисах, предназначенных для защищенного удаленного доступа.
Приказ вступит в силу 30 ноября и будет действовать до 2029 года.
Напомним, что с 1 марта этого года в России действует запрет на популяризацию сервисов для обхода блокировок. В ведомстве уточнили, что еще с 2020 года действует запрет на работу сервисов, дающих доступ к противоправному контенту.
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