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РКН запретит распространение информации о VPN-сервисах

Запрет будет касаться информации о VPN-сервисах для обхода блокировок.
Таисия Кваша 2024-11-21 18:13:46
© Фото: Rafael Henrique, Keystone Press Agency, Global Look Press

Роскомнадзор запретит распространение информации о VPN-сервисах в целях обхода блокировок интернет-ресурсов. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что запрет не коснется информации о сервисах, предназначенных для защищенного удаленного доступа.

Приказ вступит в силу 30 ноября и будет действовать до 2029 года.

Напомним, что с 1 марта этого года в России действует запрет на популяризацию сервисов для обхода блокировок. В ведомстве уточнили, что еще с 2020 года действует запрет на работу сервисов, дающих доступ к противоправному контенту.

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