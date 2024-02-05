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С 1 марта вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов

Ранее сообщалось, что с этого дня будут запрещены VPN-сервисы в России.
Владимир Рубанов 2024-02-05 18:56:01
© Фото: Omar Marques, Keystone Press Agency, Globallookpress

В России запрещены средства обхода блокировок, а с 1 марта начнет действовать запрет на популяризацию таких сервисов, в том числе VPN, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

В ведомстве пояснили, что в РФ с февраля 2020 года запрещена работа сервисов, которые дают возможность обходить блокировку доступа к противоправному контенту. VPN подпадает в число средств обхода блокировок, если при этом не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам.

Ранее сообщалось, что с этого дня будут запрещены VPN-сервисы в России.

В России заблокируют VPN-сервисы, которые представляют угрозу безопасности функционирования Интернета, сообщали ранее в Минцифры. Какие это конкретно VPN-сервисы, должна определить специальная экспертная комиссия.

 

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