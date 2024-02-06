Песков заявил, что нет никаких решений о полном запрете VPN в России

Российские власти не принимали никаких решений о полном запрете VPN-сервисов. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сейчас никаких решений на этот счет нет», - отметил официальный представитель Кремля.

Напомним, с 1 марта этого года вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов. Это касается средств, дающих возможность обходить блокировку противоправного контента.

Ранее в Минцифры сообщили, что в России заблокируют VPN-сервисы, которые угрожают безопасности функционирования Интернета.