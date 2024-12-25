Россия обеспечила две трети роста мирового спроса на грузинское вино

Россия в период с января по ноябрь текущего года импортировала грузинское вино на рекордные 176 миллионов долларов, что составило две трети роста глобального спроса на этот алкоголь. Такие данные были получены из анализа грузинской таможни, проведенного РИА Новости.

По сравнению с тем же периодом прошлого года объем ввоза увеличился на 12%, что также установило исторический максимум. В других странах спрос на грузинское вино возрос всего на 4%, достигнув 86,1 миллиона долларов. Россияне стали основными потребителями «нового»экспортного предложения Грузии.

Традиционно Россия является ведущим рынком для грузинского вина. Десять лет назад ее доля составила 46% всех экспортных поставок, а за аналогичный период нынешнего года она уже достигла 67%.

Вторым покупателем является Европейский Союз с долей чуть ниже 12%, при этом половина из них приходится на Польшу (15,2 миллиона долларов). Замыкает тройку Украина, импортировавшая вина на 11,7 миллиона долларов.

Напомним, власти России предложили увеличить пошлины на вино из стран НАТО на 200%. Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) выступила с предложением отменить льготный режим, который действует и в отношении грузинских вин. Также глава Минпромторга России Антон Алиханов предложил перераспределить спрос на вино в пользу отечественной продукции.