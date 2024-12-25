МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россия обеспечила две трети роста мирового спроса на грузинское вино

Россия купила грузинское вино на 176 миллионов долларов.
Никита Матосов 2024-12-25 04:25:05
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Россия в период с января по ноябрь текущего года импортировала грузинское вино на рекордные 176 миллионов долларов, что составило две трети роста глобального спроса на этот алкоголь. Такие данные были получены из анализа грузинской таможни, проведенного РИА Новости.

По сравнению с тем же периодом прошлого года объем ввоза увеличился на 12%, что также установило исторический максимум. В других странах спрос на грузинское вино возрос всего на 4%, достигнув 86,1 миллиона долларов. Россияне стали основными потребителями «нового»экспортного предложения Грузии.

Традиционно Россия является ведущим рынком для грузинского вина. Десять лет назад ее доля составила 46% всех экспортных поставок, а за аналогичный период нынешнего года она уже достигла 67%.

Вторым покупателем является Европейский Союз с долей чуть ниже 12%, при этом половина из них приходится на Польшу (15,2 миллиона долларов). Замыкает тройку Украина, импортировавшая вина на 11,7 миллиона долларов.

Напомним, власти России предложили увеличить пошлины на вино из стран НАТО на 200%. Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) выступила с предложением отменить льготный режим, который действует и в отношении грузинских вин. Также глава Минпромторга России Антон Алиханов предложил перераспределить спрос на вино в пользу отечественной продукции.

#Россия #в стране и мире #Грузия #продукция #Вино
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 