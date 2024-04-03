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Кабмин изучит идею повышения пошлин на вино из стран НАТО до 200%

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что предложение требует взвешенного подхода и всестороннего рассмотрения с привлечением экспертов.
Сергей Лебедев 2024-04-03 20:09:11
© Фото: H.T. Manfred Zimmermann, imageBROKER.com, GlobalLookPress

Российское правительство рассмотрит предложение отечественных виноградарей и виноделов установить ввозные пошли в 200% на вино из стран НАТО. Об этом завила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«Предложение требует взвешенного подхода и всестороннего рассмотрения с привлечением экспертов на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию», - отметила Виктория Абрамченко.

Ранее в Ассоциации виноградарей и виноделов России призвали повысить ввозные пошлины на вино из стран НАТО до 200% в рамках мер по защите российского производителя. Также было предложено отменить льготный режим, который действует в отношении грузинских вин.

Но не все эксперты разделяют эту идею. Одна из причин — специфические особенности нашего климата, из-за которого дольше созревает ягода и меньше остается времени на ее сбор. А это приводит к росту цен конечного продукта.

Напомним, в России с прошлого года действует режим повышенных ввозных пошлин на вина из недружественных стран. С 1 августа пошлину увеличили с 12,5% до 20%.

#Россия #НАТО #правительство #Виктория Абрамченко #Вино #пошлина
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