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Алиханов предложил перераспределить спрос в пользу отечественного вина

Пока что у россиян ограничены возможности для знакомства с ассортиментом отечественных марок, в том числе из-за доминирования иностранной продукции.
Ирина Егорова 2024-12-25 02:16:53
© Фото: CfotoKeystone Press Agency, Global Look Press

Глава Минпромторга России Антон Алиханов предложил перераспределить спрос на вино в пользу отечественной продукции. Ведомство продумывает законопроект и механизм, который позволит установить обязательную долю российского вина в ресторанах и магазинах. Благодаря чему доля этой продукции будет поэтапно увеличена, добавил Алиханов.

По словам министра, россияне пока что ограничены в возможностях для знакомства с ассортиментом отечественных производителей, в том числе из-за доминирования иностранной продукции.

«Мы хотим это исправить. Подчеркну - здесь не идет речи об алкоголизации, но спрос на вино нужно перераспределить в пользу отечественной продукции», - отметил Алиханов в интервью ТАСС.

Минпромторг РФ представил обновленный законопроект по созданию «российской полки» в торговых сетях. Благодаря ему российские производители получат маркетинговые преимущества, а конкурентные условия между отечественными и иностранными брендами будут сбалансированы.

#Минпромторг #продукция #Вино #Антон Алиханов #спрос
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