Алиханов предложил перераспределить спрос в пользу отечественного вина

Глава Минпромторга России Антон Алиханов предложил перераспределить спрос на вино в пользу отечественной продукции. Ведомство продумывает законопроект и механизм, который позволит установить обязательную долю российского вина в ресторанах и магазинах. Благодаря чему доля этой продукции будет поэтапно увеличена, добавил Алиханов.

По словам министра, россияне пока что ограничены в возможностях для знакомства с ассортиментом отечественных производителей, в том числе из-за доминирования иностранной продукции.

«Мы хотим это исправить. Подчеркну - здесь не идет речи об алкоголизации, но спрос на вино нужно перераспределить в пользу отечественной продукции», - отметил Алиханов в интервью ТАСС.

Минпромторг РФ представил обновленный законопроект по созданию «российской полки» в торговых сетях. Благодаря ему российские производители получат маркетинговые преимущества, а конкурентные условия между отечественными и иностранными брендами будут сбалансированы.